Series preview: Pirates visit Mets in four-game set

The Pirates travel to the Big Apple to face the Mets for a four-game set.

Here’s a look at what we can expect this weekend:

Projected Starters

Thursday, 7:20 p.m. EST

JT Brubaker vs. Carlos Carrasco

Friday, 7:10 p.m. EST

Mitch Keller vs. Taijuan Walker

Saturday, 7:10 p.m. EST

Bryse Wilson vs. Chris Bassitt

Sunday, 1:40 p.m. EST

TBD vs. Jacob deGrom

Projected Lineups

Pirates

Oneil Cruz (L) SS Bryan Reynolds (S) DH Rodolfo Castro (S) 2B Jack Suwinski (L) CF Ke’Bryan Hayes (R) 3B Ben Gamel (L) LF Michael Chavis (R) 1B Cal Mitchell (L) RF Tyler Heineman (S) C

Mets